Саудовская Аравия заложила в бюджет нефть по $80

Власти Саудовской Аравии полагают, что в 2015 году средняя цена нефти составит $80 за баррель. Именно такая цифра была заложена в принятый накануне бюджет страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего советника правительства страны по экономике Джона Сфакианикса.

Отмечается, что в бюджет 2014 года, доходы которого на 89% зависят от нефти, заложена цена в $103 за баррель, пишет «Газета.Ru»

Цена фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне в пятницу выросла до $60,50. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в Нью-Йорке поднялась до $56,12.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приняла госбюджет на следующий год с рекордным дефицитом в $38,6 млрд. Дефицит вызван резким падением цен на нефть.

При этом госрасходы на 2015 год установлены на уровне $229,3 млрд, доходы государства прогнозируются на уровне $190,7 млрд.