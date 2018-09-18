Кабмин договорился с МВФ о повышении цены на газ - глава "Нафтогаза"

При этом Коболев уточнил, что темп роста цены на газ для населения сейчас обсуждается.

Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

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Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает корреспондент УНИАН.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года - есть", - сказал он.

Коболев уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.