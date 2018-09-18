Нацкомиссия увеличила тариф "Энергоатома" на электроэнергию АЭС

Рост тарифа связан с увеличением фонда оплаты труда.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила с 1 октября этого года тариф Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на отпуск электроэнергии атомными электростанциями на 3,2% - до 55,76 копейки/кВт-ч.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.

Согласно документу, рост тарифа связан с увеличением фонда оплаты труда на 194,15 миллиона гривень.

В свою очередь, как указано в проекте решения, "Энергоатом" предлагал увеличить тариф на 32,3% - до 71,5 копейки/кВт-ч, при этом увеличение фонда оплаты труда предусматривалось на 3 миллиарда гривень.

Также НКРЭКУ одобрила увеличение тарифа на производство тепловой энергии для "Энергоатома" на 1,27% - до 87,09 гривни/Гкал.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года НКРЭКУ утвердила тариф "Энергоатома" на произведенную на АЭС электроэнергию на 2018 год на уровне 54,03 копейки за кВт-ч, тогда как компания подавала свои расчеты со ставкой 83,8 копейки за кВт-ч.

В 2017 году "Энергоатом" получил 1,3 миллиарда гривень убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 миллиона гривень.

12 июля глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что прошлый состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, загнал компанию в искусственные убытки. В середине марта он говорил о том, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности - в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.