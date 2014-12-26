Россия из-за низких цен на нефть может сократить добычу

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 25 декабря, о возможном сокращении нефтяной добычи в России.

«У нас могут неизбежно сократиться объемы добычи из-за низких цен (на нефть — ред.)", — рассказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что сокращение будет максимум на несколько процентов. Также он упомянул о наличии «пессимистических сценариев», в которых в ближайшие 2-3 года уровень добычи нефти сократится на 5-10%.

Причиной возможного снижения уровня нефтяной добычи Дворкович назвал низкие цены на нефть и сокращение количества инвестиций в шельфовые и «другие проекты».

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Он сообщил, что в настоящее время уровень нефтяной добычи зафиксировался на отметке в более 500 миллионов тонн в год, передает «Дождь».

В конце ноября глава нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о снижении уровня добычи компанией из-за повышения эффективности добычи и с условием сбыта на рынке.

27 ноября Организация стран-экспортеров нефти на конференции в Вене заявила об отказе снижать уровень добычи нефти, после чего нефтяные цены начали стремительное падение. Агентство Bloomberg сообщало, что цены достигли минимальной отметки с 2009 года.