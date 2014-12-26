Российские компании вдвое занизили масштабы разлива нефти в Черном море - экологи

«Транснефть» и «Роснефть» с опозданием в 14 часов сообщили о разгерметизации трубопровода, приведшей к утечке нефти, при этом многократно занизив объем разлива. Это привело к загрязнению 15 км черноморского побережья.

WWF России располагает информацией, что разлив произошел около 01:30 24 декабря, а в государственные службы и СМИ информация попала лишь около 15:30 того же дня.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил агентству РБК, что разгерметизация произошла во время заполнения нефтью последнего участка недавно построенного «Роснефтью» нефтепровода. Он уточнил, что, по предварительным данным, вылилось 8,4 куб. м нефти.

Имеющаяся у WWF информация о площади и характере загрязнения акватории свидетельствует о том, что объем разлива на 2 порядка больше и по предварительным оценкам достигает 500-700 тонн.

«Действия «Роснефти» и «Транснефти» в первые часы после аварии повторяют застарелую проблему отрасли – несвоевременное оповещение соответствующих служб и занижение масштабов разлива. А это ключевые факторы, определяющие эффективность реагирования, – говорит Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России. – Необходимо, чтобы надзорные органы наконец навели порядок и не допускали повторения таких ситуаций в дальнейшем».

Читайте такжеИз-за утечки нефти в Черное море в российском Туапсе ввели режим ЧСЧерноморское побережье является местом массовой зимовки водоплавающих и околоводных птиц, и нефтеразлив несет реальную угрозу их гибели. Во время разлива 2000 тонн нефти в Керченском проливе в конце ноября 2007 года погибли десятки тысяч птиц.

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию с точки зрения необходимости спасения птиц, – продолжает Книжников. – К сожалению, несмотря на наши многочисленные обращения, в стране так и не создана система предотвращения гибели животных в случае нефтеразливов, и мы вновь можем рассчитывать лишь на силы общественных организаций и волонтеров».

WWF России обратился в Инженерно-технологический центр «СканЭкс» для получения оперативной спутниковой информации, чтобы уточнить масштабы загрязнения и его динамику. Государственные службы охраны природы страны такой системой до сих пор не располагают.

Справка. Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Главная цель WWF – сохранение биологического разнообразия Земли.