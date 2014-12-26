Южно-Украинская АЭС отключила второй энергоблок для ремонта на пять суток

Южно-Украинская атомная электростанция отключила от энергосистемы страны второй энергоблок для проведения текущего ремонта продолжительностью 5 суток, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«26 декабря в 9:51 второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети Украины для проведения текущего ремонта в соответствии с ранее согласованной заявкой. Причиной ремонта стало нарушение в работе системы охлаждения подогревателя низкого давления №2 турбоустановки», - сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, ремонт продлится до 31 декабря 2014 года.

При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Энергоблок №3 находится в плановом ремонте. Энергоблок №1 работает без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).