Коболев обвинил газсбыты в махинациях с субсидиями

По словам главы «Нафтогаза», приведение норм потребления газа субсидиантами к показателю граждан нельготных категорий поможет сэкономить около 1 млрд долл. в год.

Приведение норм потребления газа для жителей Украины, получающих субсидии, к показателям потребления граждан нельготных категорий поможет сэкономить около 3 млрд куб. м голубого топлива в год, что в нынешних ценах составляет около 1 млрд долларов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

По словам Коболева, из 11 млрд куб м газа, которые потребляет население Украины, как минимум 6 млрд куб. м приходится на субсидиантов, причем, по статистике, их уровень потребления голубого топлива в два раза выше, чем у тех, кому государство не платит субсидии.

«Если мы сделаем допущение, что реформа рынка газа привела бы этот сегмент потребления на уровень тех, кто сам платит за газ, - это минус 3 млрд куб. метров из потребления Украины. По текущей цене 3 млрд куб. метров газа – это миллиард долларов, который мы убираем из платежного баланса и уменьшаем нагрузку на валюту, от чего зависим мы все», - сказал он.

При этом Коболев также отметил, что облгазсбыты зачастую завышали показатели потребления, подтверждением чему является информация о том, что одна из этих структур «подавала» газ по фиктивным адресам. Учитывая это, приоритетным вопросом для «Нафтогаза» он назвал искоренение коррупции и посредников на рынке, а вопрос цены на газ для населения является «вторичным».

«Для нас приоритет – изменение структуры поставки газа населению и устранение посредников в виде газсбытов. Они создают безумные проблемы, являются неэффективными, они не выполняют свою функцию и должны нам безумные средства», - сказал глава «Нафтогаза», добавив, что надеется на решение этой проблемы в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.