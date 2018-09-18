Орбан попросил Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины, продлив «Турецкий поток»

Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента России Владимира Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины, продлив газопровод «Турецкий поток».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

«Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности», - сказал Орбан.

По его словам, Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год.

В свою очередь Путин заявил, что одна из сухопутных ниток «Турецкого потока» в будущем может пройти через Венгрию.

«Не исключаю, что после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию», - сказал он.

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года. По данным «Газпрома», обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.