Аналитик спрогнозировал резкий рост цен на бензин в Украине до конца года

По словам эксперта, сегодня на цены на нефть давят два фактора.

В Украине до конца 2018 года стоимость бензина А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр.

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Об этом в комментарии изданию «Обозреватель» заявил аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. "Если нефть Brent закрепится на уровне 78 $/барр., что выше примерно на 2%, чем в мае-июне, а гривна останется на уровне 28,2, бензин и ДТ могут подорожать еще на 60 коп./л, с 31,4 до 32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ", - прогнозирует эксперт.

Сейчас на цены на нефть давят два фактора:

- желание Саудовской Аравии удержать Brent в диапазоне $70-80 / барр.

- опасения финансовых рынков в связи с торговыми войнами.

"Высока вероятность, что нефть Brent не превысит 80 $/бар... Это ограничит цену на топливо в Украине вышеупомянутыми уровнями (32 грн/л для А-95 и 29,7 грн/л для ДТ). Однако при изменении курса гривна/$ реакция цен на топливо будет неизбежной", - пояснил аналитик.