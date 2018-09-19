Украина увеличила импорт нефти

Основные поставки нефти в Украину было осуществлено из Азербайджана и Алжира.

Украина в январе-августе 2018 года импортировала сырой нефти и газового конденсата на 288,7 млн долл., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

В целом за 8 месяцев 2018 года было импортировано 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газового конденсата.

Основные поставки нефти (94,9%) было произведено из Азербайджана - на сумму 274 млн долл., Алжира (2,49%) - 7,176 млн долл., Ирана (1,76%) - 5,094 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 2,45 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2017 год импортировала сырой нефти и газового конденсата на 442,2 млн долл., что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основные поставки нефти (85,2%) были из Азербайджана - на 376,8 млн долл., Ирана (8,5%) - 37,7 млн долл. и Казахстана (3,9%) - 17,5 млн долл. Из других стран было поставлено сырья на 10 млн долл.