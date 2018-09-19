«Нафтогаз» потратит на поиск топ-менеджеров 22 миллиона

Всего компания ищет 6 руководителей высшего звена.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила тендер на закупку услуг рекрутингового агентства по поиску руководителей высшего звена с ожидаемой стоимостью закупки 22 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, "Нафтогаз" ищет 6 руководителей высшего звена. Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2019 года

Также указано, что рекрутинговое агентство отбирает кандидатов, проводит собеседования, формирует короткий список кандидатов (3-5 человек) сроком до 35 рабочих дней с даты согласования профиля должности. После этого - проверяет рекомендации лучших кандидатов из короткого списка и организует их сопровождение до момента трудоустройства кандидата.

В случае необходимости, рекрутинговая компания должна заменить кандидата в течение гарантийного срока.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.