Трамп назвал строительство Северного потока-2 "абсурдным и неадекватным"

Президент США Дональд Трамп считает "абсурдом" газовые отношения России и Германии, в частности строительство газопровода "Северный поток-2".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным".

"Германия платит РФ миллиарды долларов, что мы считаем неадекватным", - заявил он в среду, 19 сентября, перед совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференцией, пишет DW.

"Думаю, это точно очень плохо для немецкого народа. Говорю это четко и ясно", - цитирует dpa.

Это не первый случай, когда Трамп активно критикует "Северный поток-2". Он, в частности, отмечал, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.

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Кроме того, Трамп ранее говорил и о "полном контроле" России над Германией из-за вопроса газа. Дуда накануне также раскритиковал идею газопровода. "Это угроза абсолютного доминирования России в Европе, о поставках газа - это очевидно", - заявил он. Германия же импортирует лишь 23 процента от общего потребления газа из РФ.

Строительство нового газопровода между Германией и Россией вызывает немало критики как в Европе, так и внутри самой Германии. Консорциум по реализации проекта газопровода "Северный поток-2" российский "Газпром" создал с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). Недавно уже начали прокладывать трубы у побережья Германии в Балтийском море.

Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится за возможную потерю статуса главного транзитного государства для российского газа в ЕС. Также противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии. Критики газопровода есть и в Германии, однако федеральное правительство в основном поддерживает реализацию проекта, отмечая, что он является частной инициативой. При этом официальный Берлин признает и политическую составляющую в нем и подчеркивает важность того, чтобы Украина и в дальнейшем осуществляла транзит российского газа в ЕС.