Трамп не планирует вводить санкции против "Северного потока-2" – МИД Польши

При этом вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Польша при поддержке Соединенных Штатов "близка к закрытию" проекта.

Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Белом доме обсудили вопросы газопровода "Северный поток-2". Трамп дал понять, что санкции против компаний-участниц проекта не запланированы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Польское радио".

"Ничто не означало, что такие санкции будут здесь объявлены. Здесь важное значение имеет отношение Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп повторил отрицательную оценку этого проекта" - сказал Чапутович, который во время июльского визита в США говорил, что американцы не исключают использования санкций для блокирования Nord Stream 2.

При этом вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Польша при поддержке Соединенных Штатов "близка к закрытию" проекта.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что могут ввести санкции против энергетических компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».