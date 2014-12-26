У Ахметова уверяют, что свет Крыму отключили по распоряжению "Укрэнерго"

Крым отключен от энергосистемы Украины 26 декабря по распоряжению госкомпании "Укрэнерго", эксплуатирующей все магистральные линии электропередач страны, говорится в сообщении ДТЭК.

"В 13:50 магистральная линия электропередачи ВЛ-330 кВ Каховская — Джанкой, которая была на данный момент единственной линией, питающей Крым, отключена по распоряжению НЭК «Укрэнерго», - говорится в сообщении ДТЭК

Ранее, 26 декабря с 8:12, в Крыму применялись графики аварийных отключений.

Как отмечают в компании, по состоянию на 14:20 электроэнергию в размере 196 МВт производят генерирующие предприятия Крыма.

Читайте такжеОккупационные "власти" будут отключать свет в Крыму из-за аварий на местных ТЭЦ"В электрических сетях энергопоставляющей компании "ДТЭК Крымэнерго" технологических нарушений не было. Все оборудование находится в исправном состоянии. Как только электроэнергия поступит на магистральные линии и подстанции, принадлежащие государственному унитарному предприятию республики Крым «Крымэнерго», энергопоставщик — "ДТЭК Крымэнерго" — запитает всех клиентов", - подчеркивается в сообщении ДТЭК.