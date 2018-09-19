Украина импортировала газа на $1,5 миллиарда

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-июле 2018 года импортировала 5,3 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 2,1 миллиарда кубометров газа на 590,7 миллиона долларов, из Германии было поставлено 1,8 миллиарда кубометров на 513,6 миллиона долларов, из Польши – 438 миллионов кубометров на 130 миллионов долларов, из Великобритании - 345,4 миллиона кубометров на 95 миллионов долларов, из Чехии – 169,5 миллиона кубометров на 46,4 миллиона долларов, из Венгрии – 164,6 миллиона кубометров на 44,8 миллиона долларов, из Словакии – 89 миллионов кубометров на 24 миллиона долларов, из Люксембурга – 70 миллионов кубометров на 20 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.