Украинская энергетика: в поисках новых источников

Украина в 2014 году впервые оказалась зависимой от импорта всех видов энергоресурсов. Самая энергоемкая в Европе страна вынуждена, после развязанной Россией войны на Донбассе, к традиционно закупаемым у соседей газа и нефтепродуктов, импортировать уголь и электроэнергию. Чтобы 40-миллионная страна не погрузилась во тьму, ее атомные электростанции, составляющие основу энергосистемы, работают на пределе мощности. Сжигающие уголь ТЭС, оставшиеся на голодном пайке, выводят блоки один за другим из эксплуатации. Страна вынуждена лихорадочно закупать уголь на другой стороне земного шара: в ЮАР и Австралии. Перспективы увеличения собственной добычи газа рушатся после аннексии Россией Крыма и ухода на фоне дестабилизации ситуации западных энергетических гигантов, которые готовы были вложить несколько десятков миллиардов долларов в разработку отечественных нефтегазовых месторождений.

В Украине ежегодное потребление энергоресурсов остается на одном из самых высоких уровней в Европе. В частности, одного лишь газа наша страна в 2014 году потребила около 43 млрд кубометров. Правда, это на 14% меньше, чем в 2013 году. Падение связано с остановкой ряда промышленных секторов экономики. С такими объемами потребления газа Украина напоминает неандертальца в современном мире. Соседняя Польша с 38,5 млн населением, в год потребляет 18 млрд куб. м природного газа. При этом ВВП Польши примерно в 3 раза выше украинского.

Украина вынуждена, начиная с 2015 года, искать альтернативные источники энергии, а новые власти - создать условия для замещения дорогого импортного газа. Бизнес же должен получить стимул к вложению инвестиций в наращивание добычи углеводородов в Украине, чтобы обеспечить потребности экономики страны в будущем.

Газ по законам военного времени

Собственная добыча ключевого в энергетической безопасности Украины ресурса - природного газа - после аннексии Крыма неуклонно падает. За 11 месяцев 2014 года добыча сократилась на 4,2% - до 18,1 млрд кубометров. Наша страна потеряла крупного газодобытчика - «Черноморнефтегаз», который ежегодного добывал на шельфе Черного моря более 1,5 млрд кубометров «голубого топлива». Рост добычи углеводородов на шельфе с помощью скандально известных «вышек Бойко» только в 2013 году составил 40%. Уже в 2015 году компания планировала выйти на добычу 3 млрд куб. м в год, что сделало бы Украину лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Но этого не произошло. По итогам 2014 года Украина, по предварительным данным, добудет около 19,7 млрд кубометров природного газа, падение составит 3,5% по сравнению с 2013 годом. Избежать более глубокого обвала удалось, благодаря резкому наращиванию добычи газа частными компаниями. Так, за 11 месяцев 2014 года им удалось увеличить добычу на треть, до 2,7 млрд кубометров, компенсировав большую часть потерь от аннексии Крыма.

Однако повторить успех в 2015 году частному бизнесу в этом сегменте вряд ли удастся. Причина – инициативы правительства по поиску дополнительных источников наполнения бюджета.

В августе 2014 года парламент удовлетворил требование Кабмина увеличить в два раза налогообложение частных газодобывающих компаний. Кроме этого, осенью 2014 года правительство вернуло монополию «Нафтогазу» на рынке, отдав госхолдингу газоснабжение всех крупных промышленных потребителей.

По мнению частных газодобытчиков, увеличение налоговой нагрузки на отрасль не позволяет ей развиваться. Правительство объясняет свои нерыночные методы просто: страна находится в состоянии войны, и ей необходимы деньги для противостояния агрессии России.

Министр энергетики Владимир Демчишин в интервью УНИАН признал увеличение налогового давления на бизнес, но при этом высказался за нахождение компромисса участниками рынка.

Между тем, 2014 год закончился для Украины уходом крупнейших мировых энергетических игроков, оставив страну без обещанных много миллиардных инвестиций.

Реверс из Европы

В 2014 году Украина впервые начала в существенных объемах импортировать газ с европейского рынка. Закупки «голубого топлива» у традиционного российского рынка упали до исторического минимума.

С сентября 2014 года Украина получает ежемесячно около 1 млрд кубометров природного газа по словацкому маршруту, а с января 2015 года поставки могут увеличиться до 15 млрд куб. м в год. По итогам 2014 года, общий объем импорта «голубого топлива» должен сократиться на треть, по сравнению с 2013 годом – до 19,9 млрд кубометров.

Импорт российского газа по итогам 2014 года составит не более 14,9 млрд кубометров, при этом Украина с июня по декабрь вообще не делала закупок у «Газпрома». Импорт из стран ЕС составил порядка 5 млрд кубометров. Для сравнения: «Газпрому» в 2013 году удалось продать Украине около 25 млрд куб. м газа.

Важным прорывом на энергетическом направлении стало начало - с 1 октября 2014 года - поставок норвежского газа компанией Statoil. Премьер-министр Арсений Яценюк назвал условия поставок норвежского газа более привлекательными для Украины, чем закупки топлива у «Газпрома». С ним сложно не согласиться, ведь, по данным Госстата, цена этого топлива в октябре составила 264,5 долл. за тысячу кубометров, тогда как российского – 378 долл.

Более того, согласно данным Госстата, Украина в 2014 году получала газ из Германии, Венгрии, Словакии, даже Швейцарии и Люксембурга, и по ценам, ниже российских.

В начале лета 2014 года правительство Украины вступило в ценовой спор с «Газпромом», пытаясь пересмотреть кабальный контракт 2009 года. Один из исков к «Газпрому», которые поданы в Стокгольмский арбитраж, касается пересмотра контракта на транзит газа по территории Украины в ЕС. Киев акцентировал, что российский газовый гигант с 2009 года не выполняет своих обязательств - транспортировать не менее 110 млрд кубометров газа через Украину. Только за 11 месяцев 2014 года транзит сократился на 25% - до 58 млрд куб. м.

Судебные споры, по оценкам украинских чиновников, продлятся весь 2015 год и, возможно, закончатся только к лету 2016 года. Долго? Но это было неизбежно. Развернув на 180 градусов в начале 2014 года свой внешнеполитический вектор, Украина должна сохранить за собой статус крупнейшего транзитера российского газа в Европу, чтобы не потерять интерес западных инвесторов к своей ГТС, нуждающейся в много миллиардных вложениях.

Угольный голод

В 2014 году Украина потеряла контроль над индустриальным Донбассом, который столетие является источником антрацитного угля, необходимого для производства значительной части электроэнергии страны. Военные действия на Донбассе заставили Украину искать топливо на мировых рынках. Госкомпания «Укринтерэнерго» осенью начала получать первый импортный уголь из Южно-Африканской республики. Однако, после коррупционного скандала, его поставки прекратились: Украина успела закупить лишь четверть законтрактованного миллиона тонн угля.

Более успешной в этом вопросе оказалась компания ДТЭК Рината Ахметова. С ноября 2014 года крупнейшая частная энергокомпания начала первые поставки угля из Австралии, а также «подобрала» остатки африканского угля, которые не смогло оплатить «Укринтерэнерго». Однако, импортных объемов все равно не хватает. По оценкам Минэнергоугля, Украина потеряла в виду войны на Донбассе около 12 млн тонн этого топлива.

На фоне нерешенных вопросов с поставками угля и остановки половины тепловых энергоблоков, наша страна ведет переговоры об импорте электроэнергии из России, Молдовы и Беларуси. В Украине уже идут веерные отключения электроэнергии, от которых страдают практические все регионы. Построенные во времена СССР атомные блоки вынуждены работать на пределе своих возможностей. Доля производства электроэнергии АЭС достигает рекордных 60%, а «Энергоатом» вынужден корректировать свои ремонтные планы, продлевая тем самым работу действующих блоков.

В условиях усиления холодов Украину, по словам премьер-министра, может ждать волна еще более длительных отключений электроэнергии. «Ситуация остается очень сложной. Если температурные режимы пойдут вниз, то потребление увеличится, и веерные отключения будут массовыми», - сказал Яценюк на одном из последних в 2014 году заседаний правительства.

Дешевая нефть не спасает

Драматические события происходили в 2014 году на мировом нефтерынке. Цены на «черное золото» упали почти в два раза - до порядка 60 долл. за баррель, минимума с 2008 года, на фоне преобладания на рынке предложения над спросом. Этот обвал может сказаться и на нашей стране во многих аспектах. Должна снизиться цена на импортируемый газ, так как формула ее расчета основана на цене нефти. Россия, потерявшая большую часть нефтедолларов, которые питают казну, может утратить интерес к военным действиям на востоке Украины. А отечественные автомобилисты ждут снижения цен на бензин.

Однако их ожидания могут оказаться тщетными из-за двукратной девальвации гривни. Отечественный рынок нефтепродуктов на 85% зависит от импорта. Кроме этого, острый дефицит валюты в стране приводит к нехватке оборотных средств у трейдеров, за которые они закупают топливо на внешних рынках. Как следствие - на рынке Украины образуется дефицит нефтепродуктов, стимулирующий рост оптовых, а затем и розничных цен. Бензин и дизтопливо с начала 2014 года подорожали более чем на 70%. Высокие цены на топливо вызывают падение его потребления, а также ведут к удорожанию товаров общего потребления. По данным Госстата, реализация бензина в ноябре 2014 года через сеть АЗС снизилась по сравнению с ноябрем 2013 года на 27%, а дизельного топлива – на 21%. В 2015 году рост цен на нефтепродукты продолжится по мере того, как сильно будет обесцениваться национальная валюта.

Конец эпохи традиционного топлива

Украина продолжает пребывать в эпохе неэкономного использования ресурсов, оставаясь самой энергоемкой страной в Европе. Ключевой задачей новых властей является радикальное сокращение сжигания традиционных видов топлива и перевод экономики на альтернативные возобновляемые источники энергии. Украина имеет огромный потенциал развития в этой сфере - гидроэлектростанции, биомасса и т.д.

По расчетам Госэнергоэффективности, Украине до 2020 года необходимо около 15 млрд евро для увеличения доли возобновляемых источников энергии до 11% с существующих 3,8%, что позволит сократить потребление природного газа на 9 млрд кубометров. При этом Украина в год тратит свыше 12 млрд долл. на импортные энергоресурсы. Таким образом, требующиеся 15 млрд евро за 5 лет выглядят абсолютно адекватной цифрой.

Совершенно очевидно, что эпоха чрезмерного сжигания угля и газа для Украины должна закончиться. Одним из перспективных направлений в ближайшем будущем может стать строительство гидроэлектростанций. В энергетическом комплексе страны они занимают третье место после тепловых и атомных. Потенциал гидроресурсов на сегодняшний день используется лишь на 50%. Суммарная установленная мощность ГЭС Украины сейчас составляет 8% от общей мощности объединенной энергетической системы страны. Основной используемый резерв сосредоточен на ГЭС Днепровского каскада. Дальнейшее развитие гидроэнергетики нуждается в реконструкции и техническом совершенствовании гидроузлов. При этом международные финансовые институты готовы выделять сотни миллионов евро на развитие данной отрасли. Так, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк объявили о предоставлении финансирования в размере по 500 млн долл. каждый для реализации проекта Каневской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Таким образом, начало энергореформы заложено.

Артем Белоусов (УНИАН)