В Крыму отключили электричество из-за превышения лимитов - Минэнергетики
18:27, 26 декабря 2014Энергетика
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Отключение света в Крыму в пятницу связано с превышением лимитов потребления электроэнергии.
Отключение в Крыму связано с превышением лимитов потребления электроэнергии / ru.gde-fon.com
Об этом заявила начальник отдела взаимодействия со СМИ Министерства топлива и энергетики Украины Анна Дудка, передает Радио Свобода.
По ее словам, причина отключения в пʼятницю аналогичная той, что была 24 декабря, когда полуостров также на несколько часов остался без света. Представитель Минэнергетики Украины пояснила, что решение об отключении подачи электроэнергии принимает дежурный диспетчер «Укрэнерго» в случае выявления превышения потребления.
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Самопровозглашенная власть Крыма в пятницу обвинила руководство Украины в обесточивании полуострова без предупреждения.
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