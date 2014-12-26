В Крыму отключили электричество из-за превышения лимитов - Минэнергетики

Об этом заявила начальник отдела взаимодействия со СМИ Министерства топлива и энергетики Украины Анна Дудка, передает Радио Свобода.

По ее словам, причина отключения в пʼятницю аналогичная той, что была 24 декабря, когда полуостров также на несколько часов остался без света. Представитель Минэнергетики Украины пояснила, что решение об отключении подачи электроэнергии принимает дежурный диспетчер «Укрэнерго» в случае выявления превышения потребления.

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Читайте такжеобъяснила отключение света на полуострове соответствующим решением «Укрэнерго»

Самопровозглашенная власть Крыма в пятницу обвинила руководство Украины в обесточивании полуострова без предупреждения.