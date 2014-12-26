Порошенко заявил о разблокировании поставок российского угля в Украину

"Сегодня уже пошли первые эшелоны, которые обеспечат устойчивую работу электростанций, - сказал Порошенко. - Это - первый шаг, который позволит повысить качество работы энергетической системы".

Также, по словам главы государства, сегодня должны быть обеспечены перетоки электроэнергии в Украине, что позволит существенно сократить риски веерных отключений во времена пиковых нагрузок.

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Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик заявлял, что Россия продолжает блокировать вагоны с углем для украинских теплоэлектростанций на своей границе без указания причин, несмотря на то, что он уже оплачен.