НКРЭКУ выступает за повышение тарифов на электроэнергию для населения вдвое до 1 июля 2019 года

ДТЭК Рината Ахметова благодаря формуле «Роттердам+» до 1 июля дополнительно заработает свыше 10 млрд грн.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг выступает за ликвидацию перекрестного субсидирования, при котором заниженные тарифы для населения покрываются за счет высокой стоимости электричества для промышленности, до 1 июля 2019 года путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Коваленко.

«Болезненным вопросом нового рынка является перекрестное субсидирование. На сегодняшний день 50% стоимости электрической энергии возмещается (промышленностью) потребителям», - отметил Коваленко.

«На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем. Это одновременное принятие решений о повышении тарифов для населения и принятие решения правительством о внедрении действенной системы субсидирования для незащищенных слоев населения… Мы должны таким образом урегулировать этот непростой вопрос для страны, но его необходимо решить для внедрения нового рынка», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства. Согласно принятым документам, первые торги электроэнергией в пяти новообразованных сегментах рынка должны стартовать с 1 июля 2019 года.

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, в которой заложена цена на уголь, определенная по формуле «Роттердам +» ("стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину")..

Из-за применения этой формулы тепловая генерация, принадлежащая в основном бизнесмену Ританту Ахметову, продают электроэнергию значительно дороже.

Многие депутаты и эксперты критикуют формулу «Роттердам+», справедливо указывая, что уголь не покупается в порту Роттердам и тем более не транспортируется оттуда в Украину.

В частности, эксперт в энергетической сфере, глава «Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг» Андрей Герус заявил, что действие формулы "Роттердам+" до 1 июля 2019 года принесет 10 млрд грн для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.