Украина возобновила поставки электроэнергии в оккупированный Крым

"В 17.07 подача электроэнергии в Крым восстановлена, в данный момент восстанавливается энергоснабжение Севастополя в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ПАО "Севастопольэнерго".

Читайте такжеБолее 600 тысяч человек в Крыму остались без света

Ранее УНИАН сообщал, что Крым снова обесточили. В ДТЭК заявили, что свет Крыму отключили по распоряжению "Укрэнерго". В то же время, начальник отдела взаимодействия со СМИ Министерства топлива и энергетики Украины Анна Дудка объяснила отключение света в Крыму в пятницу превышением лимитов потребления электроэнергии.