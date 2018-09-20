Разоблачена схема покупки "энергетическим гигантом" несуществующего угля

Фискальная служба разоблачила схему покупки угля "энергетическим гигантом" у фиктивных фирм, не осуществляющих его добычу. Данная схема "обошлась" бюджету в 51 миллион гривень.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы разоблачил схему покупки угля предприятием тепловой генерации у фиктивных фирм, которые не осуществляют его добычу, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, по результатам мониторинга хозяйственной деятельности предприятий энергетической отрасли специалистами Офиса установлено, что актуальным вопросом на сегодняшний день является отработка операций по приобретению угля неустановленного происхождения.

"В качестве примера, одним из предприятий тепловой генерации, которое обеспечивает электроэнергией всю Центральную Украину и часть Восточной в период 2016-2017 годов осуществлялась закупка угля различных марок у предприятий, которые фактически не осуществляют добычу, а формируют налоговый кредит через ряд фиктивных фирм", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что в данную схему вовлечены пять контрагентов, находящихся на учете в разных регионах Украины, однако имеют общий признак фиктивности.

В частности, эти фирмы не отчитываются, не находятся по месту регистрации и имеют уголовную, налоговую историю.

"Указанные операции с такого рода контрагентами нереальны и не подтверждают истинного источника первичного происхождения угля", - уточнили в Фискальной службе.

Также указано, что на сегодняшний день продолжается отработка указанной схемы, по которой потери бюджета составляют около 51 миллион гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.