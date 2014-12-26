На атомных станциях Украины 25 декабря выработано 281 млн кВт/ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на 26 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС – 3-е сутки планового ремонта.

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На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 19-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 300 МВт, для Ривненской АЭС – 2 390 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 980 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Ранее УНИАН сообщал, что Ривненская АЭС отключила первый блок для планового ремонта.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.