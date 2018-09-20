Запасы угля на ТЭС увеличились до 1,7 миллиона тонн

При этом запасы антрацитового угля увеличились на 0,7% – до 203,7 тысячи тонн.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 11 по 19 сентября текущего года увеличились на 4,8% – до 1,695 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период на ТЭС увеличились на 0,7% - до 203,7 тысячи тонн, а запасы угля газовой марки увеличились на 5,4% - до 1,492 миллиона тонн.

Запасы угля на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) с 11 по 19 сентября сократились на 6,4% - до 289,6 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.