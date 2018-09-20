Трамп потребовал от ОПЕК снижения цен на нефть

В качестве аргумента он привел несправедливость этой стратегии по отношению к США, которые помогают этим странах обеспечивать безопасность в регионе.

Президент США Дональд Трамп назвал картельной монополией страны Ближнего Востока, которые в качестве экспортеров выступают за повышение нефтяных цен в своих интересах.

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Об этом сообщает Росбалт.

"В Twitter Трамп напрямую обратился к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и потребовал немедленно изменить свою политику, снизив цены на "черное золото", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве аргумента он привел несправедливость этой стратегии по отношению к США, которые помогают этим странах обеспечивать безопасность в регионе.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и тем не менее они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал американский лидер.

Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Нефтяные рынки живо отреагировали на реплику Трампа, стоимость нефти марки Brent днем в четверг перешла к снижению. По состоянию на 14:48 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления президента она дорожала.