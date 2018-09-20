Трамп потребовал от ОПЕК снижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп назвал картельной монополией страны Ближнего Востока, которые в качестве экспортеров выступают за повышение нефтяных цен в своих интересах.
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Об этом сообщает Росбалт.
"В Twitter Трамп напрямую обратился к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и потребовал немедленно изменить свою политику, снизив цены на "черное золото", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве аргумента он привел несправедливость этой стратегии по отношению к США, которые помогают этим странах обеспечивать безопасность в регионе.
"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас, и тем не менее они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал американский лидер.
Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.
Нефтяные рынки живо отреагировали на реплику Трампа, стоимость нефти марки Brent днем в четверг перешла к снижению. По состоянию на 14:48 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления президента она дорожала.
We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 вересня 2018 р.