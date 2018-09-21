Инвестору больше не нужно получать согласования облсоветов для добычи газа на морском шельфе - Госгеонедра

Об этом было объявлено во время международной конференции Odesa Offshore Conference 2018.

Государственная служба геологии и недр Украины инициировала, а Кабинет министров поддержал и внес изменения в правительственное постановление №615 «Об утверждении Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами», согласно которым был исключен пункт о необходимости недропользователю получить согласование областных советов для добычи природного газа на морском шельфе.

Об этом в ходе международной конференции Odesa Offshore Conference 2018, которая посвящена перспективам добычи углеводородов на шельфе Черного моря, сообщил в.и.о. главы службы Олег Кирилюк.

«Постановление №615 указывало на то, что, для того, чтобы получить разрешение на шельфе, нужно получить согласование областного совета. Госгеонедра проработали этот пункт и объяснили, что областной совет не имеет никакого отношения к шельфу. Мы исключили этот пункт. Фактически, мы на сегодняшний день расчистили проведение аукционов на территории шельфа Черного моря или исключительной экономической зоны Украины», - сказал глава Госгеонедра.