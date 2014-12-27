В ливийском порту горит нефтяной резервуар

Нефтяная цистерна загорелась в субботу в ливийском порту Эс-Сидр, контроль над которым стремятся установить исламисты.

Об этом сообщил в комментарии Sputnik пресс-секретарь службы охраны нефтяных объектов Ливии Али Хаси, пишет РИА Новости.

Исламистский альянс "Рассвет Ливии", установивший контроль над столицей Триполи и западом страны, в субботу, 20 декабря, попытался захватить крупнейшие ливийские порты, после чего работа терминалов была остановлена. "Рассвет Ливии" неоднократно предпринимал попытки установить контроль над прибрежной зоной страны, называемой "нефтяным полумесяцем". Эта зона начинается в 500 километрах к востоку от столицы Триполи, в ней расположены важные нефтяные терминалы Рас-Лануф, Эс-Сидр, Марса-Брега. В настоящее время нефтяные порты Эс-Сидр и Рас-Лануф остаются закрытыми из-за столкновений противоборствующих сил.

Читайте такжеРоссийские компании вдвое занизили масштабы разлива нефти в Черном море - экологиПо словам Хаси, сотрудники местных пожарных служб, которые пока безуспешно пытаются потушить возгорание, обратились к властям с просьбой о помощи в ликвидации пожара. В свою очередь, уточняет собеседник агентства, ливийское правительство уже призвало мировое сообщество помочь в ликвидации пожара, предупредив, что промедление может грозить крупномасштабной экологической катастрофой в акватории Средиземного моря.