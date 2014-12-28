В Киеве 30 декабря проведут аукцион по продаже электроэнергии в Крым на следующий год

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" проведет во вторник, 30 декабря, аукцион по продаже электроэнергии в Крым на следующий год.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укринтерэнерго".

"Дата проведения аукциона: 30.12.2014 в 11.00", - говорится в сообщении. Аукцион пройдет в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в пятницу утром Крым был отключен от энергосистемы Украины по распоряжению госкомпании "Укрэнерго", эксплуатирующей все магистральные линии электропередач страны. Ближе к вечеру энергоснабжение было восстановлено.

Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране.

Украина надеется на увеличение поставок российского угля для нужд тепловых электростанций. При этом государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.

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При этом, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Россия начнет экспорт электроэнергии в Украину при условии стабильного энергообеспечения Крыма.

24 декабря самопровозглашенный "министр топлива и энергетики" оккупированного Крыма Егоров заявил о полном прекращении поставок электроэнергии в Крым с территории Украины.

Позднее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина после нескольких часов полного прекращения поставок электроэнергии в Крым восстановила энергоснабжение полуострова, но просит придерживаться лимитов.