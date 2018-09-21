Европейская ассоциация подтвердила правильность формулы "Роттердам+" - глава НКРЭКУ

Она отметила, что в этом вопросе сегодня регулятор полагается на экспертные выводы.

Выводы Европейской ассоциации угля свидетельствуют о правильности применения формулы ценообразования на уголь "Роттердам+", сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко в ходе слушаний в парламенте.

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"В первую очередь, когда мы пришли, мы посмотрели на все проблемные вопросы, провели аудит этих вопросов… мы осуществили запрос в Европейскую ассоциацию (угля – УНИАН) и получили отчет, который подтверждает правильность формулы. Кроме этого, у нас есть вывод судебной экспертизы о правильности применения формулы. Поэтому сегодня мы полагаемся на экспертные выводы по этому вопросу", - сказала Кривенко.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+").

Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула "Роттердам+", которая привела к экономически необоснованному увеличению цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие "Энергорынок".

Справка УНИАН. Формула "Роттердам+" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии".

Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а глава Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень. На сегодняшний день в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.