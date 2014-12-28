На Запорожской АЭС состоялось внеплановое отключение одного из энергоблоков

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «28 декабря 2014 года в 05 часов 59 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора. Реакторная установка находится на 40% мощности. Причины срабатывания защиты выясняются».

По данным информцентра, в настоящий момент в работе находятся 5 энергоблоков суммарной мощностью 4530 МВт. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.