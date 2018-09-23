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Путин заявил о готовности России достроить «Северный поток- 2» за собственный счет - СМИ

04:28, 23 сентября 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток-2» в случае, если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

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Уточняется, что такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Германию.

«Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод«Северный поток-2» геополитическим инструментов давления на Западную Европу.

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Теги: #Путин#Северный поток-2