Путин заявил о готовности России достроить «Северный поток- 2» за собственный счет - СМИ

Уточняется, что такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Германию.

Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток-2» в случае, если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

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Уточняется, что такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Германию.

«Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод«Северный поток-2» геополитическим инструментов давления на Западную Европу.