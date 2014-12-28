Украина готова безотлагательно заключить договор о закупке электроэнергии у РФ

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Как известно из открытых источников, цена электроэнергии на энергорынке России на сегодня составляет около 2 100 руб. (без НДС) за 1 МВт, что по официальному обменному курсу в гривне составляет около 688 грн за 1 МВт.

«Это значительно ниже оптовой рыночной цены на украинском энергорынке, которая в декабре 2014 года составляет 941 грн за 1 МВт», - отмечается в сообщении Минэнергоугля.

«Согласно этому заявлению, а также полученному ранее предложению от ОАО «Интер РАО» о заключении прямого соглашения с «Укринтерэнерго», Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обращается к министру энергетики Российской Федерации А.В. Новаку с предложением безотлагательно заключить договор купли-продажи на вышеизложенных условиях», - подчеркивается в сообщении министерства.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 декабря разрешил участникам рынка закупать импортную электроэнергию у любых поставщиков.