Президент исключил участие посредников в импорте электроэнергии в Украину

Об этом на встрече с министром энергетики Владимиром Демчишиным сказал президент Петр Порошенко.

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Министр энергетики отметил, общаясь с президентом, что для стабильного снабжения потребителей электроэнергией необходимо организовать ее импорт. В ответ на это Петр Порошенко подчеркнул: "Никаких посредников в обеспечении импорта электроэнергии быть не должно".

Как ранее сообщал УНИАН, Украина готова покупать электроэнергию в РФ на льготных условиях – по внутрироссийским ценам, которые примерно на треть ниже украинских. По данным Минэнергоугля, уже поступало предложение от российской «Интер РАО» о заключении прямого соглашения с госкомпанией «Укринтерэнерго».