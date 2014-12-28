Президент исключил участие посредников в импорте электроэнергии в Украину
Никаких посредников при импорте электроэнергии в Украину быть не должно, а ее закупку должна осуществлять исключительно государственная компания
Об этом на встрече с министром энергетики Владимиром Демчишиным сказал президент Петр Порошенко.
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Министр энергетики отметил, общаясь с президентом, что для стабильного снабжения потребителей электроэнергией необходимо организовать ее импорт. В ответ на это Петр Порошенко подчеркнул: "Никаких посредников в обеспечении импорта электроэнергии быть не должно".
Как ранее сообщал УНИАН, Украина готова покупать электроэнергию в РФ на льготных условиях – по внутрироссийским ценам, которые примерно на треть ниже украинских. По данным Минэнергоугля, уже поступало предложение от российской «Интер РАО» о заключении прямого соглашения с госкомпанией «Укринтерэнерго».