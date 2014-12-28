"Укринтерэнерго" объявило аукцион на поставку электроэнергии в Крым

Об этом говорится в сообщении компании.Согласно объявлению компании, на торги выставлен один лот объемом 4,954 млрд кВт-ч, при ежегодном потреблении полуостровом около 6,5 млрд кВт-ч.

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Как отмечается в сообщении, стартовая цена электроэнергии на январь 2015 года составляет 0,98803 грн за 1 кВт/ч, при этом шаг аукциона - 0,005 грн.

Кроме этого, в компании подчеркивают, что цена электроэнергии в течение года будет корректироваться ежемесячно в соответствии с условиями договора купли-продажи электроэнергии.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" будет осуществлять продажу электроэнергии потребителям полуострова только под гарантии государственных банков через специальные аукционы. В противном случае продажа электроэнергии будет осуществляться исключительно по 100% предоплате.