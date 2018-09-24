Члены ОПЕК выступили против снижения цен на нефть

Участники встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире особо выделили "здоровое соотношение между спросом и предложением" на нефтяном рынке.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили против мер, направленных на снижение цен на нефть.

Об этом участники встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире сообщили в воскресенье, 23 сентября, в совместном заявлении, передает dw.com.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Подобный шаг приведет к снижению цен из-за растущего предложения, полагают участники встречи. Они особо выделили "здоровое соотношение между спросом и предложением" на нефтяном рынке.

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В итоговом документе встречи отмечается, что специальный комитет "изучит прогноз на 2019 год и предоставит варианты уровня добычи в будущем году, чтобы избежать дисбаланса рынка".

Как подчеркнул министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, члены ОПЕК "продемонстрировали наличие свободных мощностей, которые они готовы задействовать" в случае возросшего спроса или дефицита на рынке. Однако о деятельности объединения в 2019 году говорить преждевременно, заявил министр.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 20 сентября назвал картельной монополией страны Ближнего Востока, которые в качестве экспортеров выступают за повышение нефтяных цен в своих интересах. Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.