Запорожская АЭС отключила второй энергоблок для устранения дефекта

Планируется, что энергоблок будет подключен к сети 28 сентября 2018 года.

Запорожская атомная электростанция 23 сентября отключила от сети энергоблок №2 для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.

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Как сообщила пресс-служба госпредприятия «НАЭК «Энергоатом», планируемое время подключения энергоблока к сети - 28 сентября 2018 года.

Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 730 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.