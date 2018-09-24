Нефть дорожает - Brent выше $80

Сегодня утром фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 1,80 процента до $80,22 за баррель.

Маркерный сорт нефти Brent торгуется выше отметки $80 за баррель утром в понедельник, при этом крупнейшие трейдеры и банки ставят на подъём котировок до $90 за баррель в ближайшие месяцы.

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Сегодня утром фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 1,80 процента до $80,22 за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались по $71,94 за баррель, что на 1,64 процента выше предыдущего закрытия, передает Рейтер.

По прогнозу сырьевых трейдеров Trafigura и Mercuria, цена европейского эталона Brent к Рождеству может вырасти до $90 за баррель, а в начале 2019 года преодолеть отметку $100 за баррель из-за санкций США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

Аналитики J.P. Morgan ожидают, что рынок недосчитается 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки из-за санкций, тогда как Mercuria называет цифру в 2 миллиона баррелей в сутки.

В самих США нефтяной бум сбавляет обороты из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Коммерческие запасы нефти в США находятся на минимальном уровне с начала 2015 года.