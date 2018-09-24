НКРЭКУ получает консультации международных организаций для улучшения методики и внедрения RAB-тарифов - директор департамента

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ведет активную работу с международными организациями, чтобы улучшить методологию по стимулирующему тарифообразованию (RAB-регулирование).

Об этом рассказал директор департамента энергетики НКРЭКУ Антон Гудаченко.

«Конечно, Комиссия будет не только рассматривать вопрос RAB-тарифов в дальнейшем, но комиссия уже очень плотно занимается этим вопросом. На этой неделе мы опубликовали таблицу изменений к Проекту методологии по стимулирующему тарифообразованию. Сейчас у нас есть действующая методология и действующие показатели, но мы консультируемся с представителями секретариата Энергетического сообщества. Мы получаем консультации от USAID относительно тех или иных конкретных пунктов по методике, которые возможно нужно улучшить, дабы эта методика была рабочей», - отметил Антон Гудаченко.

По его словам, крайне важно внедрить RAB-регулирование в Украине, поскольку распределительные сети нуждаются в модернизации. А именно вопрос инвестиций в оборудование и является целью применения стимулирующего тарифообразования.

«Наша распределительная отрасль и вся энергетическая отрасль в целом имеет недоинвестирование. На сегодняшний день в Украине существует, если я не ошибаюсь, около 500 миллионов километров распределительных сетей, которые должны быть реконструированы. Потребность в инвестициях - около 30 миллиардов гривен. Наша цель, как регулятора, чтобы компании-монополисты предоставляли качественную электроэнергию, качественные и безопасные услуги по поставкам электрической энергии непосредственно потребителю за адекватные деньги», - подчеркнул Гудаченко.

По мнению директора департамента энергетики НКРЭКУ, вопрос RAB-тарифов уже давно выведен в политическую плоскость, хотя на самом деле стимулирующее тарифообразование – это просто способ предложить потребителю лучшее качество услуг.

«Вопрос не просто вынесен в политическую плоскость, а подвержен политическому влиянию. Поэтому мы в краткосрочном будущем будем стараться проводить максимально подробную информационную политику относительно того, в какой ситуации мы сегодня находимся, чтобы потребитель чётко понимал: где он есть сейчас и где он будет завтра, и какого качества электроэнергию получит», - отметил Гудаченко.

Как ранее сообщалось, энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский считает, что внедрение RAB-регулирования влияет на интерес инвесторов к энергетическим активам, которые готовятся к приватизации в Украине, поскольку позволят инвестору спрогнозировать, через какой период времени он сможет вернуть инвестиции в приобретенный актив.

В проекте Порядка по установлению тарифов для ОСР (распределительных компаний) предусмотрены правила игры для перехода на стимулирующее тарифообразование, а также возможность переходного периода (затраты +) для тех компаний, которые пока не готовы перейти на RAB-регулирование. Также учтены рекомендации Энергосообщества в части объединения нескольких Порядков в один документ, предусмотрено обязательное предоставление аудиторского отчета о финансовой деятельности лицензиатов и др.