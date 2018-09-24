НКРЭКУ продолжает снимать средства с тарифа «Энергоатома» на компенсацию влияния формулы «Роттердам+» - Недашковский

По мнению президента "Энергоатома", структура тарифа на отпуск электроэнергии АЭС давно определена, исходя из того, какая должна быть оптово-рыночная цена на целый год и сколько нужно выделить на «Роттердам+».

Новый состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), как и прошлый, продолжает снимать средства с тарифа Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на отпуск электроэнергии АЭС на компенсацию влияния формулы «Роттердам+», согласно которой стоимость угля в тарифах на электроэнергию стала рассчитываться на основе европейского индекса API2.

Читайте такжеЭнергоатом презентовал Нефинансовый отчет за 2017 год

Об этом во время комитетских слушаний в Верховной Раде на тему «100 дней работы обновленной НКРЭКУ», которые проходили 21 сентября, заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Мы слышим одни и те же самые штампы, ту же самую риторику, тот же самый коррупционный «Роттердам+», а тариф «Энергоатома» продолжает оставаться самим низким в мире… Никакого логического объяснения дефицита атомного тарифа в этом году в размере 13,9 млрд грн не существует. Кроме одного, «тарифными ножницами» продолжается отрезание средств от государственной компании на пользу частной. Против этого новый состав не захотел или побоялся выступить», - сообщил президент "Энергоатома".

По его словам, сейчас в Украине действует особенное национальное регулирование, которое предусматривает имитацию тарифообразования.

В частности, структура тарифа давно определена, исходя из того, какая должна быть оптово-рыночная цена на целый год и сколько нужно выделить на «Роттердам+».

«Например, рассчитанный по методике НКРЭКУ фонд оплаты труда «Энергоатома» в текущем году должен составлять 9,5 млрд грн. Вместо этого, комиссия предусматривает 7 млрд грн. Куда делась разница в 2,5 млрд грн? Правильно, на компенсацию влияния «Роттердам+», - заявил Недашковский.

Он уточнил, что таких примеров снятия средств с тарифа «Энергоатома» есть много.

«Но и так очевидно, что сегодня частный сектор национальной энергетики, за счет сомнительных тарифных схем, паразитирует на государственном. И в первую очередь, на атомном. Перекрывая тем самым свою конкурентную неспособность», - отметил Недашковский.

Также он добавил, что не видит свидетельств того, что новый состав комиссии собирается этому противостоять.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ увеличила с 1 октября этого года тариф «Энергоатому» на отпуск электроэнергии атомными электростанциями на 3,2% - до 55,76 коп/кВт-ч.

Согласно документу, рост тарифа связан с увеличением фонда оплаты труда на 194,15 млн грн.

В свою очередь, как указано в проекте решения, «Энергоатом» предлагал увеличить тариф на 32,3% - до 71,5 коп/кВт-ч, при этом увеличение фонда оплаты труда предусматривалось на 3 млрд грн.

В 2017 году "Энергоатом" получил 1,3 млрд грн убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 млн грн.

12 июля глава «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил, что прошлый состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, загнал компанию в искусственные убытки. В середине марта он говорил о том, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности - в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 млрд грн.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии".

Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а глава Ассоциации потребителей энергетики коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн.