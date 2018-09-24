В Германии заявили, что не намерены отказываться от "Северного потока-2"

Второй канал поставок газа нужен для надежного энергоснабжения, считает глава Федерального объединения немецкой промышленности.

Германия не намерена уступать давлению США, призывающих отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и закупать американский сжиженный газ.

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Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung, цитирующая главу Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа. По его словам, "из-за вопроса надежности поставок газа экономика выступает за второй канал".

Глава BDI раскритиковал "вмешательство третьих стран в энергоснабжение" Германии. Именно государство "решает необходимость наличия второго источника", отметил Кемпф. По его мнению, низкая цена предлагаемого США сжиженного газа "ничего не значит", поскольку его еще необходимо доставить через Атлантику, передает «Немецкая волна».

В настоящее время строительство "Северного потока-2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

В июне президент США Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством "Северного потока-2". Германия "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", подчеркнул Трамп.

США неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью финансировать сооружение газопровода, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект. При этом, согласно действующим в Евросоюзе правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.