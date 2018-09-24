Цена нефти в скором времени может превысить 100 долларов - Bloomberg

Аналитики отмечают, что этот сценарий возможен, "если все потенциальные рыночные риски будут реализованы".

Крупные нефтетрейдеры предсказывают рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года на фоне антииранских санкций США.

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Об этом сообщает Bloomberg.

О возможности такого сценария предупреждают соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок. При этом Джегги считает реалистичным подъем нефтяных цен до 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале.

"На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновение 2 миллионов баррелей нефти в день в четвертом квартале", - сказал он, выступая на конференции APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сингапуре. "На мой взгляд, это говорит о скором всплеске цен на нефть до 100 долларов за баррель", - добавил Джегги.

Локок из Trafigura Group в свою очередь предсказывает рост выше 100 долларов за баррель в начале 2019 года.

Эксперт отмечает, что одновременно с поставками нефти из Ирана сокращаются и поставки сырой нефти из Венесуэлы. По его словам, с трудностями сталкиваются и сланцевые нефтедобытчики - из-за проблем с кадрами и ограниченной пропускной способности трубопроводов, - что также может привести к росту цен на нефть.

Допускают, что нефть будет дорожать, и аналитики ​​Citigroup Inc. Они отмечают, что этот сценарий возможен, "если все потенциальные рыночные риски будут реализованы".

Преодоление отметки 100 долларов будет знаменовать возращение цен на нефть к уровню 2014 года, отмечает агентство. В Bloomberg также замечают, что это приведет к росту инвестиционной привлекательности крупных нефтяных компаний.

В последний раз выше отметки 100 долларов цена барреля нефти марки Brent поднималась 9 сентября 2014 года.