Саудовская Аравия не сможет продавать нефть ниже $40 за баррель

Об этом заявил генеральный директор американского энергетического гиганта Breitling Energy Крис Фолкнер в интервью CNB, передает ZN.UA.

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По мнению Криса Фолкнера, снижение цены ниже $40 за баррель создаст большие проблемы по гособязательствам Саудовской Аравии.

"Саудиты могут говорить все что угодно, но они же не могут навсегда остаться без денег. Я уверен, что крайняя цена для их экономики - это $40", - заявил Крис Фолкнер.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сформировала бюджет на 2015 год из учета цены на нефть $80 за баррель. В этом году бюджет страны, доход в котором состоял на 89% от доходов от нефти, был сформирован из расчета $103 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуями заявил, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не будет снижать добычу нефти, даже если цены опустятся ниже $20 за баррель.