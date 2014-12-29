Запорожская АЭС после устранения неполадок подключила к сети шестой энергоблок

На Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар, Запорожская обл.) в ночь на 29 декабря после устранения неполадок подключен к сети энергоблок №6, ранее отключенный действием системы защиты.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «28 декабря 2014 года в 22 часа 35 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС после устранения неисправности подключен к сети. Ведется набор мощности».

По данным информцентра, на 7 часов утра 29 декабря суммарная мощность ЗАЭС составляет 5300 МВт. Суммарное поступление инертных радиоактивных газов в атмосферу от энергоблоков ЗАЭС - 0,08% допустимого уровня. Радиационный фон на промплощадке — 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне (территории вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения атомной станции.

Как сообщалось, 28 декабря 2014 года в 05 часов 59 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора. Информцентр сообщал, что реакторная установка находится на 40% мощности, причины срабатывания защиты выясняются, в работе находятся 5 энергоблоков суммарной мощностью 4530 МВт.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.