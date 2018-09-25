Стоимость нефти Brent впервые с 2014 года превысила 81 доллар

Росту котировок способствует решение, принятое по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила $81 за баррель.

В предыдущий раз Brent с поставкой в ближайшем месяце торговалась выше этого уровня 12 ноября 2014 года, передает РБК.

Ноябрьский фьючерс на Лондонской бирже ICE подорожал в понедельник, 24 сентября, на 3%, закрывшись на отметке $81,20 за баррель.

Росту котировок способствует решение, принятое по итогам прошедшей в Алжире встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на рынке в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи.

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ОПЕК+ пока не достигла согласованной в июне задачи по наращиванию добычи (на 0,7–1 млн барр. в сутки), чтобы компенсировать сокращение поставок из Ирана, ожидающего возобновления санкций США, и Венесуэлы. Антииранские санкции, анонсированные в мае, но формально вступающие в силу лишь 4 ноября, отпугнули покупателей из Европы и Азии, включая Японию и Индию, в результате чего за последние четыре месяца иранский нефтяной экспорт упал примерно на 35%.

За первые две недели сентября Иран продавал в среднем 1,6 млн барр. в сутки по сравнению с 2,5 млн барр. в сутки в апреле, свидетельствуют данные Bloomberg о движении танкеров. Санкционные риски заставляют нефтеперерабатывающие предприятия от Китая до Франции искать альтернативу иранским поставкам, что приводит к удорожанию сортов, способных заместить утраченные баррели.

По словам аль-Фалиха, у ОПЕК+ уже есть предварительная договоренность продолжить работу по балансировке нефтяного рынка и в 2019 году, однако пока рано говорить, останутся ли в силе согласованные в 2016 году квоты.

Иранский фактор - одна из главных причин улучшения прогнозов нефтяных цен, которые делают участники рынка и аналитики.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 23 сентября, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств на встрече в Алжире выступили против мер, направленных на снижение цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября назвал картельной монополией страны Ближнего Востока, которые в качестве экспортеров выступают за повышение нефтяных цен в своих интересах. Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.