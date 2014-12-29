Нефть дорожает из-за усиления боев в Ливии

Цены на нефть растут после двухдневного спада за счет усиления боев в Ливии.

В понедельник утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,36 до $59,81 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,49 до $55,22, пишет Рейтер.

В ходе боев в Ливии на одном из крупнейших экспортных терминалов начался пожар, уничтоживший 800.000 баррелей нефти, что превышает объем добычи в стране за два дня, сообщили чиновники.

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"Ливия и все прочие проблемы требуют наценки за риск. Цены на нефть на таком уровне, что инвесторы с радостью закладывают в них эту наценку", - сказал директор по инвестициям Ayers Alliance в Сиднее Джонатан Бэррет.

По мнению аналитика Phillip Futures в Сингапуре Дэниэла Энга, на этой неделе Brent будет торговаться в районе $60 за баррель, а WTI в диапазоне $55-56. Поддержку ценам дают покрытие коротких позиций и планы Китая и Японии повысить ликвидность.

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Народный банк Китая планирует в будущем году смягчить требования к депозитам банков. По мнению работающих на правительство экспертов, рост китайской экономики в 2015 году замедлится до 7 процентов с ожидаемых в этом году 7,3 процента.

Правительство Японии в субботу утвердило субсидии проблемным регионам страны и семьям в размере $29 миллиардов, что, как надеются чиновники, поможет повысить ВВП на 0,7 процента.