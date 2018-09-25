Запланированная с 1 октября балансировка рынка газа переносится

"Укртрансгаз" обратился к регулятору с просьбой перенести срок внедрения суточной балансировки.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может перенести внедрение суточной балансировки рынка природного газа в Украине с 1 октября, как это было принято ранее решением регулятора, на 1 ноября.

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Об этом говорится в проекте решения, которое Нацкомиссия рассмотрит на своем заседании 28 сентября.

Согласно проекту решения, 20 сентября оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины госкомпания "Укртрансгаз" обратилась к НКРЭКУ с просьбой установить более длительный срок с целью проведения тестирования информационной платформы оператора ГТС, которая необходима для внедрения суточной балансировки, со всеми субъектами рынка природного газа.

В связи с этим, в проекте указано, что комиссия сначала заслушает представителей "Укртрансгаза" на своем заседании 28 сентября и, в случае предоставления обоснованных объяснений относительно необходимости продолжения мероприятий по проведению тестирования информационной платформы, может перенести срок внедрения суточной балансировки на 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, 27 июля НКРЭКУ по результатам внеплановой проверки оштрафовала "Укртрансгаз" на 850 тысяч гривень за нарушения Кодекса ГТС и перенесла сроки внедрения суточной балансировки на рынка газа с 1 августа на 1 октября.

Также, 27 июля, "Укртрансгаз" предложил перенести внедрение процедуры суточной балансировки рынка газа на конец апреля 2019 года вместо 1 августа 2018 года, как предусмотрено Кодексом ГТС.

В середине сентября глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заверила об отсутствии каких-либо причин для переноса внедрения суточной балансировки рынка газа с 1 октября на другой срок.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.