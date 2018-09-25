Главу «Нафтогаза» оштрафовали за отказ предоставить информацию о скандальных премиях

Коболева оштрафовали на 1,7 тыс. грн.

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за непредставление запрашиваемой народным депутатом Украины информации о премии в размере 46,3 млн долл. руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже.

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В тексте решения суда отмечается, что Коболев в своем ответе на запрос депутата не назвал правовое основание для выплаты премий, не обосновал приемлемость такого решения, его законность и нравственность, а также не предоставил полный перечень должностных лиц, получивших премии.

Также сообщается, что глава «Натфогаза» на судебное заседание не явился.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.