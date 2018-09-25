Нефть бьет все рекорды - стоимость Brent превысила $82

Стоимость фьючерса достигла такого показателя впервые с 12 ноября 2014 года.

Стоимость "черного золота" значительно выросла накануне и продолжают демонстрировать положительную динамику на решениях ОПЕК+ относительно уровня добычи сырья, сообщает Росбалт.

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,01% и достигла уровня $82,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта превышала отметку $82 12 ноября 2014 года.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, в понедельник стоимость нефти преодолела несколько значимых уровней. Торги стартовали с отметки $79,3 за баррель марки Brent, ближе к полудню цены прошли сопротивление на $79,8, а вечером был взят уровень $80,4, и цены обновили максимум со второй половины ноября 2014 года. Но и на этом рост не закончился, к концу дня цены достигли $80,7. Драйвером роста стало осмысление итогов состоявшегося на выходных заседания мониторинговый комитета нефтедобывающих стран ОПЕК+, на котором участники отказались от дополнительного увеличения добычи нефти в ближайшее время, о чем настоятельно просил в твитере президент США Дональд Трамп.

Утром вторника цены находились чуть ниже вчерашних максимумов, в диапазоне $80,4-$80,7. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent $79,8-$81,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сместился до $77,7-$81,6. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по изменению запасов нефти за неделю. Напомним, что неделей ранее они выросли на 1,25 млн баррелей.