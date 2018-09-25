«Нафтогаз» сэкономил $1,3 миллиарда, покупая газ в ЕС вместо закупок у «Газпрома»

Коммерческий директор компании заявил, что эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сэкономила 1,3 млрд долл., покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у компании «Газпром» (Россия) по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.

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Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Экономия "Нафтогаза" от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у «Газпрома» по начальной, непересмотренной контрактной цене, составила почти 1,3 млрд долл.», - сказал Витренко.

Витренко добавил, что эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».