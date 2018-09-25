«Нафтогаз» хочет поставлять газ напрямую потребителям без облгазов Фирташа

НАК создала три дочерние компании для поставок газа напрямую населению, ТКЭ и промышленности.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» создала три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, населению газ будет поставлять компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (ГПК), теплокоммунэнерго – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Тепло», коммерческим клиентам – «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг».

«Наша цель – обеспечить полную прозрачность этих сегментов», - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2017 года, «Нафтогаз» опубликовал свое обращение к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету о том, чтобы устранить необоснованную монополию группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, которая занимает значительную долю на рынке распределения и поставок газа для нужд населения. Согласно позиции «Нафтогаза», большинство облгаз-сбытов являются ненужными посредниками на рынке газа и не несут ответственности и рисков, связанных с поставками «голубого» топлива и не создают дополнительной ценности для потребителей.

В ответ на заявления «Нафтогаза» в профильной Ассоциации газового рынка (представляет интересы облгаз-сбытов), сообщили, что долги региональных компаний перед госхолдингом связаны не с недостатками работы самих компаний, а с тем, что государство в полной мере не осуществляет выплаты на покрытие льгот и субсидий для населения за потребленный газ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.