Кабмин может повысить тарифы на газ до рыночных уже в 2015 году

Кабинет министров рассчитывает в 2015 году на трехкратное снижение дотаций НАК «Нафтогаз Украины», до 32 млрд грн, если будут повышены цены на газ для населения до рыночного уровня, что примерно в 4 раза больше действующих тарифов.

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Арсений Яценюк, представляя госбюджет на 2015 год.

«В текущем году мы продотировали "Нафтогаз" на 110 млрд грн. В 2015 году мы предполагаем трехкратное уменьшение дотаций "Нафтогаза", до 32 миллиардов”, - сказал Яценюк.

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По его словам, такое снижение возможно только при условии повышения тарифов на газ для населения уже в 2015 году, при сохранении прямых адресных субсидий незащищенным слоям, численность которых может достигнуть 20 млн граждан.

«Эта дотация будет снята с "Нафтогаза" в том случае, если мы поднимем цены до рыночных, и при таких обстоятельствах тогда доходы от повышения цен пойдут непосредственно на субсидии для граждан Украины, которые будут нуждаться в помощи в связи с ростом цен и тарифов. Ожидаемо это может быть от 15 до 20 млн граждан”, - отметил премьер-министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров еще весной 2014 года утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.